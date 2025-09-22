El primer ministro israelí prometió este domingo que nunca habrá un Estado palestino y que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania, en respuesta al reconocimiento formal de la soberanía palestina de parte del Reino Unido, Canadá y Australia.

“Tengo dos mensajes claros para quienes reconocen al Estado palestino después del ataque del 7 octubre. Que están otorgando un premio al terror y que no ocurrirá, no habrá un estado palestino junto a Israel”. “No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán", agregó.

Así se expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu en un corto video publicado en las redes sociales.

Más tarde agregó que la verdadera respuesta llegará después de su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El ministro de Asuntos Exteriores, Guidon Saar, por su parte, expresó que “el futuro de la Tierra de Israel no se decidirá en Londres o París sino aquí, en Jerusalén”.

También la oposición de centro y hasta la de izquierda rechazan. El jefe del partido Democratim, Yair Golán, declaró que “hablar ahora de un estado palestino es destructivo para Israel”.

Golán explicó que después de los horrores del ataque palestino dos años atrás, los israelíes no están predispuestos a hacer concesiones a los palestinos.

Gershin Baskin, un prominente israelí activista por la paz, dice que, si los palestinos desean que su Estado tenga un verdadero significado, deben comprender que nunca disfrutarán de verdadera libertad si Israel no goza de verdadera seguridad.

