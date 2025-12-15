En un ambiente festivo de bandas y batucadas los primeros pasajeros se subieron a la línea 1 del teleférico de Créteil en el sureste de la región parisina. Una línea de 4.5 km que costó 138 millones de euros y que cambiará la vida de miles de habitantes de municipios aislados unos de otros por varios obstáculos cuenta Françoise Lecoufle, alcaldesa de Limeil Brevanne, una de las comunas que ahora están conectadas por este nuevo medio de transporte que no emite CO2. "Aquí el tráfico con autobuses es complicado. Tienen que evitar ferrocarriles, una autopista, cables eléctricos y una pendiente muy empinada. Entonces el teleférico está perfectamente adaptado para sobrevolar estos obstáculos, señaló".

La inauguración este fin de semana del teleférico suscitó entusiasmo entre la población. En la larga fila de espera para ingresar a una de las estaciones, hablamos con Charlotte Demuth, profesora en el liceo de Créteil "Actualmente tomo un autobús que tiene que dar muchas vueltas. A veces tardo hasta 45 minutos para ir a trabajar. El teleférico me hará ganar al menos 20 minutos”.

José ha ido en familia para descubrir el nuevo teleférico “vivo en el Villeneuve st Georges. Ganaré al menos 15 minutos y podré dejar mi auto en la casa”.

Los primeros pasajeros aprecian también el silencio de las cabinas vigiladas por videocámaras, como constata Cristian. Es muy cómodo, más limpio que el bus. El aterrizaje es un poco más rápido que en los aviones, pero me acostumbraré.

El teleférico del sur de Paris fue construido por una empresa suiza que busca ahora desarrollarse en otras ciudades europeas. Arno Inauen, director ejecutivo de Doppelmayr indica que el teleférico de La Paz fue nuestro proyecto más importante en el mundo. Transportamos más de 200 000 personas al día. Fue construido hace 10 años. Desde entonces la tecnología ha avanzado pero es parecido al teleférico que construimos aquí. Y tenemos nuevos proyectos en Ciudad de México y Puebla.

La línea C1 tiene una capacidad de hasta 11.000 pasajeros por día y el costo del tiquete es de dos euros por persona.

