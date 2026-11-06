Con el corresponsal de RFI en Argentina, Theo Conscience, y en Perú, Martin Chabal

Han pasado años desde que un jefe de la Iglesia Católica ha visitado estos tres países latinoamericanos. Juan Pablo II es el último papa que ha visitado Uruguay y Argentina, a finales de los años 80.

Los argentinos han esperado, en vano, a "su" papa Francisco, aunque sí visitó América Latina, especialmente Perú en 2018, que también formará parte del programa de la gira de León XIV. El actual jefe de la Iglesia Católica no planeaba ir al continente sin regresar a casa. Por ello, pasará una semana en Perú, donde aprovechará la oportunidad para regresar a Chiclayo, la ciudad de la que fue obispo.

En estos tres países, se espera que León XIV sea recibido por millones de fieles. Y aunque aún está recuperándose, el papa presidirá más de 50 eventos, incluyendo misas al aire libre, vigilias con jóvenes… También hay varias reuniones en el programa, especialmente con pueblos indígenas del Amazonas y víctimas de agresiones sexuales.

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Se reunirá además con líderes políticos, entre ellos Javier Milei, con quienes las relaciones son tensas. A finales de octubre, el presidente argentino inauguró una iglesia evangélica. Esto recuerda que la fe católica compite cada vez más en América Latina con el evangelismo y formas más individualizadas de espiritualidad.

¿Cuál es el programa para su primera parada en Uruguay?

Pero mientras tanto, la primera parada es Uruguay, donde miles de personas ya lo esperan en la Plaza de la Independencia de Montevideo para una ceremonia de bienvenida. El papa será recibido este viernes por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Durante su visita de tres días, el papa visitará un barrio desfavorecido de la capital uruguaya, celebrará misas en las ciudades de Paysandú y Florida, y participará en una gran vigilia en el Estadio Centenario de Montevideo el sábado 7 de noviembre, con decenas de miles de fieles.

Si bien un tercio de la población se define como católica, Uruguay sigue siendo uno de los países más seculares de América Latina. Por ejemplo, el 25 de diciembre es oficialmente conocido como el "Día de la Familia". Se desató una controversia después de que el presidente de la Cámara de Diputados propusiera iluminar la fachada del Parlamento con los colores del Vaticano en honor al papa. Diputados de la coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, se opusieron a ella, denunciando que era un ataque al laicismo.

Perú y la violencia sexual en la Iglesia

Pocos días antes de la llegada del papa León XIV a Perú, la asociación BishopAccountability publicó una lista de 77 figuras religiosas peruanas acusadas de abuso sexual, con su foto y un resumen de las acusaciones que enfrentan. Según la asociación, el objetivo es mantener un registro de pruebas que impliquen a hombres del clero ya condenados o aún en el cargo, por casos de abuso sexual, mediante artículos de prensa o acusaciones formales.

Anne Barrett Doyle, cofundadora de la asociación, espera concienciar sobre la magnitud del desastre: "Es obvio que los sacerdotes pederastas conocidos ya no pueden ejercer. Esto es lo mínimo, y el papa León podría decidirlo ahora mismo", dijo a nuestro corresponsal en Lima, Martin Chabal.

Pero en Perú, la acción de León XIV contra los abusos sexuales en la Iglesia sigue siendo demasiado discreta según un grupo de víctimas. También hicieron un llamado al papa antes de su visita. Les gustaría que fuera más firme y que asumiera los demasiados casos que aún están abiertos, que se prolongan en los tribunales sin llegar nunca a condenas reales. León XIV reaccionó rápidamente y prometió reunirse con las víctimas durante su gira. Sin embargo, los contornos de esta reunión aún no están definidos.

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