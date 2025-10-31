El Ministerio de cultura francés anunció este viernes que se instalarán nuevos "dispositivos antiintrusión" alrededor del Louvre antes de fin de año, después del gran robo en el famoso museo, que reavivó el debate sobre su seguridad.

La ministra de cultura Rachida Dati anunció el nuevo dispositivo de seguridad tras el mediático robo del 19 de octubre, en el que cuatro ladrones se introdujeron en el museo después de estacionar un camión con una plataforma elevadora debajo de una ventana.

En el robo digno de una película de ficción, dos de los ladrones forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían joyas por un valor estimado de 102 millones de dólares y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

La ministra leyó el viernes un informe preliminar sobre los sistemas de seguridad del museo y afirmó que era necesario tomar medidas urgentes para abordar la situación."Durante más de 20 años, se ha subestimado de forma crónica el riesgo de intrusión y robo" en el Louvre, declaró en televisión local. "No podemos seguir así", insistió.

El informe sobre el museo dio cuenta de equipos de seguridad inadecuados y protocolos de respuesta ante intrusiones "completamente obsoletos", añadió.

Por su parte, la directora del Louvre, Laurence des Cars, afirmó la semana pasada que las cámaras de seguridad no cubrían adecuadamente el punto de entrada de los ladrones, ya que la única instalada estaba orientada en dirección opuesta al balcón por el que entraron.

Según la Ministra, los sistemas de seguridad internos del museo funcionaron correctamente el día del robo, pero advirtió de "graves fallos de seguridad" en el exterior del edificio, por lo que según indicó para subsanar algunas de estas deficiencias, se instalarían dispositivos "antiintrusión" antes de finales de año, afirmó, sin dar más detalles sobre cuáles serían exactamente.

La policía francesa detuvo hasta ahora a siete sospechosos relacionados con el robo. Dos de ellos fueron acusadas de hurto y conspiración criminal. Entre las piezas que se llevaron los ladrones destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Con AFP.

