"Me voy feliz y libre", dijo Kilian Abrego antes de irse de Estados Unidos. "La justicia ha triunfado sobre este gobierno, pese a todos los obstáculos que me ha puesto en el camino y los intentos por avergonzarme", agregó.

Su calvario comenzó en una calle de Maryland en marzo de 2025, al ser detenido por agentes de migración (ICE) y deportado a El Salvador, violando una orden judicial que prohibía su envío al país centroamericano.

En el marco de un contrato opaco entre los dos gobiernos, Abrego y una treintena de salvadoreños acusados erróneamente de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha aterrizaron en San Salvador, esposados y amarrados, el 15 de marzo de 2025 y fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, símbolo de la propaganda represiva del presidente Nayib Bukele. Abrego denuncia que allí fue golpeado, privado de sueño y torturado psicológicamente.

Tres meses después, varios fallos judiciales, incluido uno de la Corte Suprema de EE. UU., obligaron a las autoridades a devolverlo a Estados Unidos, pero, a su regreso, fue acusado de participar en una conspiración de tráfico de personas.

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Un juez federal determinó que esos cargos constituían un abuso de poder con fines vengativos por parte del fiscal. Al mismo tiempo, la administración Trump intentó deportarlo a Liberia sin lograrlo.

La batalla judicial librada por Kilmar Abrego lo convierte en emblema de resistencia contra la maquinaria de deportaciones masivas de migrantes del gobierno de Donald Trump.

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