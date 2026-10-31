"Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní las que determinen el momento y las condiciones para ponerles fin", afirmó un comunicado atribuido a Jamenei y publicado en su canal de Telegram.

En tanto, una nota publicada en su sitio web anunció que Jamenei se reunió este sábado con altos mandos militares y les ordenó responder a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una respuesta "sin restricciones geográficas".

"Cualquier nivel o tipo de amenaza debe recibir una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas", afirmó el líder, de acuerdo con esa nota.

Este sábado, el ejército iraní advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense solo servirá para extender aún más la guerra en Oriente Medio, en medio de amenazas de nuevas acciones militares por parte de Estados Unidos e Israel.

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La advertencia coincide con renovados esfuerzos diplomáticos para evitar una reanudación de los combates. Mediadores cataríes se encuentran en Teherán y, según informaciones de prensa, el vicepresidente estadounidense JD Vance envió una carta al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei.

"Si el presidente de Estados Unidos vuelve a embarcarse en nuevas aventuras regionales bajo la presión de los sionistas y en un intento de apaciguarlos, las llamas de la guerra se extenderán sin duda a una zona geográfica mucho más amplia", afirmó en X el portavoz del ejército iraní, Mohammad Akraminia, sin ofrecer más detalles.

Dos pescadores estaban desaparecidos y otros dos resultaron heridos este sábado en un ataque contra dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz, informó por su lado Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia de Hormozgán, según la televisión estatal, quien responsabilizó a Estados Unidos.

"Un ataque del enemigo estadounidense tuvo hoy como objetivo, hacia las 11H30 (08H00 GMT), a dos barcos pesqueros con dos personas a bordo cada uno, cerca de la isla de Qeshm", dijo Nafisi.

"Dos de ellos fueron trasladados a Qeshm y los otros dos siguen desaparecidos. Actualmente están en marcha operaciones de búsqueda y rescate para encontrarlos", añadió.

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