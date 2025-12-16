Según Richard Knighton, la Rusia de Vladimir Putin representa una amenaza casi sin precedentes desde hace dos generaciones. En declaraciones ante un grupo de expertos, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas considera que “el precio de la paz está aumentando”, informa nuestra corresponsal en Londres, Emeline Vin. Este discurso se hace eco del de su homólogo francés.

Si bien “nadie puede decir con certeza cuál es el riesgo” de un conflicto abierto entre Rusia y un país de la Alianza Atlántica, “las pruebas son claras de que el riesgo (…) está aumentando, y ese es el elemento clave para actuar”, afirmó. Ciberataques, sabotajes, intentos de asesinato… Rusia ataca diariamente al Reino Unido, explica. “Rusia también está desarrollando nuevos sistemas de armamento desestabilizadores, como torpedos con capacidad nuclear o misiles de crucero de propulsión nuclear”, añadió.

“La situación es más peligrosa que cualquier otra que haya vivido en mi carrera, y el precio de la paz está aumentando”, declaró Richard Knighton, que sucedió en septiembre a Tony Radakin, en un discurso ante el Royal United Services Institute, un grupo de expertos especializado en defensa. “La guerra en Ucrania y las acciones pasadas de Rusia muestran la voluntad de Vladimir Putin de atacar a los Estados vecinos, incluidas sus poblaciones civiles”, y Moscú ha sido “claro” sobre su “intención de desafiar, contener, dividir y, en última instancia, destruir la OTAN”, prosiguió.

Aunque las fuerzas militares representan la “primera línea de defensa”, los “hijos e hijas del Reino Unido” deben prepararse para luchar por la patria. Según él, desde las universidades hasta los servicios de salud pública, pasando por la industria, todos los sectores de la vida británica tendrán un papel que desempeñar para “construir la resiliencia nacional”.

Una situación “entre la guerra y la paz” con Moscú, según la directora de inteligencia exterior

El lunes, la nueva directora de inteligencia exterior también advirtió de una situación “entre la guerra y la paz” con Moscú, subrayando “la amenaza” que representa una “Rusia agresiva, expansionista y revisionista”. La semana pasada, el ministro de Defensa indicó que el Reino Unido estaba elaborando rápidamente sus planes para un despliegue armado.

Para preparar a más británicos para el combate, Richard Knighton no mencionó el regreso del servicio militar, abolido hace 60 años. Las fuerzas armadas británicas deberían intentar primero reclutar más reservistas para aportar al ejército “cualificaciones y experiencia”, especialmente en las industrias y profesiones tecnológicas. El Gobierno británico se ha comprometido a invertir el 2,5 % de su PIB en defensa de aquí a 2027, y el 3 % a partir de 2029, respondiendo así a las presiones estadounidenses para que Europa contribuya en mayor medida a su propia defensa.

Por su parte, la nueva directora del MI6 británico, Blaise Metreweli, insistió en la importancia del “dominio de las tecnologías” para luchar contra las amenazas procedentes de Rusia y otros actores hostiles que han abierto una “era de incertidumbre”. “Actualmente nos movemos en un espacio entre la paz y la guerra”, afirmó desde la sede de los servicios de inteligencia exterior en Londres. La dirigente de 48 años, cuya familia es originaria de Europa del Este, acusó a Rusia de “exportar el caos”.

