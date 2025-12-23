Con los corresponsales de RFI Michel Paul (Jerusalén) y Daniel Blumenthal (Tel Aviv)

En una nueva controvertida resolución, el gobierno de Israel aprobó el cierre de la ¨Radio del Ejército¨, una de las ondas mediáticas más antiguas y populares del país. La decisión, que deberá entrar en efectos el primero de marzo próximo, pondrá fin a 75 años de transmisiones, y genera antagonismo y preocupaciones sobre la libertad de prensa.

Galei Tsahal, fundada en 1950, es una emisora de radio generalista conocida por sus programas informativos de referencia, seguidos durante décadas incluso por periodistas extranjeros. Según las últimas encuestas, es la tercera emisora más escuchada de Israel, con una cuota de audiencia del 17,7 %.

Para el ministro de Defensa, Israel Katz, la situación era insostenible. Considera que una emisora militar que difunde noticias políticas es una “anomalía”. En su opinión, la línea editorial de la emisora perjudica la unidad de las tropas e incluso “favorece los argumentos del enemigo”.

Pero la batalla legal no ha hecho más que empezar. La decisión provocó una inmediata oleada de protestas. El sindicato de periodistas y la oposición denuncian una grave violación de la libertad de prensa y “consideraciones políticas relacionadas con el cambio de régimen defendido por la coalición gubernamental”.

La asesora jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara, que es objeto de un procedimiento de destitución iniciado por el Ejecutivo, consideró que esta decisión “suscita inquietudes sobre una posible injerencia política en la difusión pública y plantea cuestiones relativas a una violación de la libertad de expresión y de prensa”. Su oficina indicó que para decidir el cierre de esta emisora es necesaria una votación en el Parlamento.

Ya se han presentado varios recursos ante el Tribunal Supremo para bloquear el proceso. Solo queda una incógnita: el destino de “Galgalat”», la pequeña hermana musical de la emisora, inmensamente popular en Israel.

Por otra parte, la Knesset renovó una reglamentación impuesta ya el año pasado, que permite al Gobierno prohibir la actividad en Israel de medios de prensa extranjeros. Se trata de una orden destinada específicamente al cierre de la red qatarí Al Jazeera, que transmitió durante la guerra en Gaza imágenes de destrucción y muerte que Israel quería censurar.

Ante la Corte Suprema de Justicia fueron presentadas apelaciones contra las polémicas decisiones, para que resuelva si el Gobierno tiene derecho a cerrar medios de comunicación autónomos, en tiempos en que continúa sancionando leyes destinadas a limitar la libertad de expresión.

