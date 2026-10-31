La aprobación, que pasa ahora al Congreso para su revisión, se produce tras semanas de quejas por parte de las autoridades ucranianas de que sus reservas de misiles interceptores se estaban agotando.

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras al reforzar sus capacidades integradas de defensa aérea y antimisiles", indicó la entidad. El comunicado no ofreció una estimación de cuándo podrían entregarse las armas a Ucrania. Pero el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el viernes en X que "las entregas podrían comenzar SOLO DENTRO DE UNOS AÑOS".

"Estamos pidiendo a nuestros socios estadounidenses que encuentren una solución para el momento en que haya un peligro real y una verdadera necesidad de utilizar interceptores PAC-3″, dijo Zelenski, usando un acrónimo para referirse a esas armas. El líder ucraniano sugirió que Estados Unidos y sus aliados europeos podrían entregarle a su país los misiles que tienen actualmente almacenados, los cuales posteriormente serían repuestos con esta nueva compra.

Los misiles Patriot son unas de las armas más importantes que dispone Ucrania para interceptar drones y misiles rusos. "Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país aliado que constituye una fuerza de estabilidad política y económica en Europa", indicó el Departamento de Estado.

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La relación entre Washington y Kiev se tensó a principios de este mes después de que Estados Unidos cerró un acuerdo de suministro de diésel con Rusia. Ucrania también afirmó que Estados Unidos estaba ralentizando su acceso a servicios de internet satelital y había detenido parte del intercambio de inteligencia.

Las tensiones disminuyeron después de que Zelenski mantuvo conversaciones con enviados estadounidenses en Oslo el 20 de octubre. El Departamento de Estado señaló que la venta de armas se financiaría con donaciones de los aliados de Ucrania, pero no con fondos estadounidenses.

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