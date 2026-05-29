"No hay ningún acuerdo, hay una solicitud que se enmarca en los convenios existentes entre ambos países. Lo que estamos firmando son colaboraciones que ya se han dado en el pasado y esperamos que se intensifiquen de la misma manera que nosotros estamos intensificando nuestro combate contra el narcotráfico", dijo a la prensa el presidente guatemalteco.

Bernardo Arévalo agregó que "el único que puede autorizar operaciones donde haya soldados en operaciones militares en el territorio es el Congreso de la República".

Este jueves, el diario New York Times publicó publicó que Arévalo había acordado ataques con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una llamada telefónica la semana pasada.

La nación centroamericana ha solicitado formalmente "cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de tráfico de drogas" en una carta dirigida a Hegseth, informó al diario la oficina del presidente.

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Con o sin tropas estadounidenses sobre el terreno, Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y lucha contra el crimen, impulsado por el presidente estadounidense en marzo pasado y que incluye a 18 países.

Óscar Platero, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Guatemala, analiza en RFI que este tipo de apoyo es el que necesitan las fuerzas armadas guatemaltecas para hacer frente al crimen organizado transnacional.

"Guatemala tiene alrededor de 212 pasos ciegos en sus fronteras tanto con Belize, como con El Salvador, Honduras y México. Entonces, es casi seguro que van a poner drones a circular sobre el área y van a neutralizar cualquier cargamento o vehículo sospechoso que se mueva con gente armada y que estén moviéndose por áreas que no son de uso legal", afirma Platero.

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