La Academia Lumière de la prensa internacional entregó sus premios al cine francés que son el equivalente de los Globos de Oro pero en Francia. El máximo galardón, el Lumière a la Mejor película fue para El Extranjero de François Ozon. Impresionante adaptación en blanco y negro de la novela de Albert Camus, publicada en 1942.

“Cuando lo volví a leer me di cuenta de que 'El Extranjero' es un libro sigue siendo potente y actual. Nos hace reflexionar sobre lo que sucede hoy en el mundo. Así que quise retomar esta historia, que no es una adaptación clásica, sino una relectura”, declaró el director francés François Ozon.

“El Extranjero” también se llevó el premio el Mejor actor para el joven Benjamin Voisin, quien deslumbró con su interpretación del impávido Marsault. De su lado la reconocida actriz Léa Drucker subió al escenario para recibir la estatuilla a la mejor interpretación femenina por “Dossier 137” del director Dominik Moll.

El premio a la Mejor coproducción internacional para la cinta brasileña El agente secreto, que ha arrasado desde su estreno mundial en el Festival de Cannes y ahora se perfila como una candidata seria a los Oscar. Este largometraje ambientado en la época de la dictadura militar ganó dos Globos de oro en Los Ángeles, al Mejor director y al Mejor actor, para Kleber Mendonça Filho y Wagner Moura, respectivamente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“’El agente secreto' es un fenómeno mundial. La gente en Brasil esta feliz. Para nosotros es una victoria, no solo de la película, sino del cine brasileño y de nuestra cultura. Es una cinta que suscita mucha discusión y debate, que tiene humor, sobre las consecuencias para un pueblo entero de haber vivido en dictadura”, aseguró la actriz Maria Fernanda Cândido, quien recibió la estatuilla en nombre del equipo de la película.

Apoyo al pueblo iraní

La situación en Irán estuvo muy presente en esta ceremonia. Francois Ozon dedicó su premio a los iraníes en pie de lucha. También lo hizo la directora iraní Sepideh Farsi, galardonada con el premio al mejor documental por “Put your hand on your soul and walk”, una desgarradora cinta que reúne las conversaciones telefónicas entre Farsi y una joven fotógrafa asesinada en un bombardeo en Gaza.

“Estoy muy honrada y feliz de recibir este premio. Y al mismo tiempo, destrozada por lo que sucede en Irán. Mi pueblo está muriendo en las calles o en las prisiones. Así que dedico este premio a los iraníes que en este momento están luchando por su libertad”, expresó emocionada Farsi.

El premio a la Mejor cinta de animación para "Arco", de Ugo Bienvenu, una fábula futurista en 2D que habla de la importancia de preservar el medioambiente en la actualidad.

La ceremonia de los Lumière inauguró la temporada 2026 de premios al cine francés.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más