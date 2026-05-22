La policía del valle del Támesis, que es la que está investigando al expríncipe Andrés, ha explicado que hasta ahora la investigación era por un delito de conducta indebida en cargo público mientras era el enviado especial de comercio entre 2001 y 2011, pero hoy ha aclarado que la investigación es mucho más compleja y que abarca otros delitos como el fraude y los delitos sexuales.

La policía ha hecho un llamamiento para que cualquier sobreviviente o testigo de la red de Epstein en el Reino Unido dé un paso al frente y comparta información y ha admitido también que está en contacto con el abogado de una mujer que denuncia haber sido enviada por Jeffrey Epstein a la residencia del expríncipe en 2010 con fines sexuales. La policía le ha ofrecido a la mujer tomar su declaración garantizando total confidencialidad.

Ha asegurado que un equipo de detectives con gran experiencia trabaja meticulosamente sobre una cantidad significativa de información recibida del público y de otras fuentes. Además, se ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia estadounidense acceso a las versiones originales de los expedientes sobre Epstein y están a la espera de respuesta. Por tanto, la investigación del expríncipe se complica y se enturbia, aunque él niega todas las acusaciones.

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El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por la estadounidense Virginia Giuffre cuando tenía 17 años. Giuffre se suicidó en abril de 2025, cuando tenía 41 años.

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