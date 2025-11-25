Con Émeline Vin, corresponsal de RFI en Londres
Fue él quien reveló al gran público el montaje engañoso, en un programa de la BBC, de un discurso de Donald Trump. Interrogado por la comisión parlamentaria de cultura, Michael Prescott considera que el servicio público no está evolucionando.
“Pasé tres años en el comité editorial de la BBC y vi surgir muchos problemas que no se gestionaban. Desde mi punto de vista, la estrategia de la BBC consistía en trasladar a los periodistas o adaptar sus recomendaciones editoriales, pero sin voluntad de ir al origen del problema”, aseguró.
Michael Prescott niega que buscara atacar la reputación del ente público. “No creo que la BBC sea una institución partidista. Seamos claros: hace muchas cosas excelentes, tanto en el ámbito periodístico como en otros. Cuando quiere hacer autocrítica, es capaz de hacer cosas buenas, pero no siempre está a la altura cuando hay que actuar”, agregó.
El ex periodista rechaza cualquier motivación política. El presidente de la BBC, interrogado por la misma comisión parlamentaria, reconoció cierta lentitud a la hora de afrontar los problemas, al tiempo que defendió la solidez y la imparcialidad de sus programas.
