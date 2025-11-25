Con Émeline Vin, corresponsal de RFI en Londres

Fue él quien reveló al gran público el montaje engañoso, en un programa de la BBC, de un discurso de Donald Trump. Interrogado por la comisión parlamentaria de cultura, Michael Prescott considera que el servicio público no está evolucionando.

“Pasé tres años en el comité editorial de la BBC y vi surgir muchos problemas que no se gestionaban. Desde mi punto de vista, la estrategia de la BBC consistía en trasladar a los periodistas o adaptar sus recomendaciones editoriales, pero sin voluntad de ir al origen del problema”, aseguró.

Leer tambiénReino Unido: La reputación de la BBC, en el ojo de la tormenta

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Michael Prescott niega que buscara atacar la reputación del ente público. “No creo que la BBC sea una institución partidista. Seamos claros: hace muchas cosas excelentes, tanto en el ámbito periodístico como en otros. Cuando quiere hacer autocrítica, es capaz de hacer cosas buenas, pero no siempre está a la altura cuando hay que actuar”, agregó.

El ex periodista rechaza cualquier motivación política. El presidente de la BBC, interrogado por la misma comisión parlamentaria, reconoció cierta lentitud a la hora de afrontar los problemas, al tiempo que defendió la solidez y la imparcialidad de sus programas.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más