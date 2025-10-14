El millonario empresario Rafael López Aliaga, 64 años, que renunció a la alcaldía de Lima para ser candidato en las elecciones presidenciales del 12 de abril próximo, encabeza las encuestas en medio de la peor crisis de inseguridad que enfrenta Perú por cuenta del crimen organizado.

López Aliaga anunció su candidatura apenas tres días después de la destitución de la mandataria Dina Boluarte en el Congreso. La prensa ya habla de su aspiración como "la revancha de Porky", tras perder los comicios en 2021.

Hace un tiempo, cuando estaba inaugurando una obra, el entonces alcalde de Lima apenas se sorprendió con el lechón que le regalaron. Así despegó la campaña para que Porky, el apodo que adoptó este ultraconservador, se lanzara a comienzos de esta semana por la presidencia de Perú.

Al presentar su dimisión a la alcaldía de la capital peruana, aseguró que quiere llegar a sus "hermanos" para "darles estabilidad económica (…) y quitarles los miedos".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los peruanos piden a gritos en las calles soluciones radicales. Un pedido que se ajusta bien al plan de "guerra" contra las bandas que defiende López Aliaga, un admirador de líderes como Donald Trump y Nayib Bukele.

El apodo que no pasa inadvertido

Mofletudo y de buen humor, el jefe partido Renovación Popular transformó su sobrenombre en un poderoso símbolo político. Llegó a firmar como Porky las imágenes del dibujo animado que le acercaban los niños en su primera campaña.

En junio de este año, durante la entrega de una obra vial, un vecino le entregó un pequeño cerdo con una capa roja. El ahora candidato llamó a su mascota "Worky" para destacar su "amor por el trabajo".

Después aparecieron en Lima unas 50 vallas de "Rafael López Aliaga Presidente". En sus posteriores actos la gente ya coreaba su candidatura y le obsequiaban muñecos de peluche del chanchito.

"Ese apodo lo hace atractivo a la gente, es un personaje de tira cómica, da risa y es el tipo al que se le perdonan muchas cosas", explica a la AFP el analista político Mirko Lauer.

En julio la justicia electoral cuestionó en un informe el uso de Worky con fines de propaganda proselitista, lo que está vetado para los funcionarios.

También es investigado por un escándalo de lavado de activos en agravio del Estado cuando no era alcalde, señalamiento que él niega.

Pero esta vez Porky se ha posicionado como la alternativa de hierro frente al crimen.

Entre otras medidas, promueve que tribunales militares juzguen a extorsionadores y sicarios, a quienes describe como "terrucos (terroristas) urbanos". O también el envío de criminales al complejo carcelario que construyó Bukele en El Salvador.

Contra la prensa

López Aliaga es un ingeniero que ha hecho fortuna en los sectores hotelero y ferroviario. Ha confesado ser célibe desde los 20 años y que a diario practica el rito del cilicio.

Desprecia el aborto como "un asesinato cruel" y también rechaza la eutanasia.

Entre sus blancos también están los grandes medios peruanos críticos de su gestión, a los acusa de ser "pasquines mermeleros", es decir comprados por intereses políticos o económicos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más