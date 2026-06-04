El estudiante colombiano de 24 años ganó la 12ª edición del premio con su reportaje titulado “Kilómetros de agua”. Es la historia de los habitantes de Granizal, en Bello (Antioquia) que llevan 30 años viviendo en barrios precarios, privados de agua potable debido al abandono del Estado. Esta situación agrava las desigualdades sociales y afecta especialmente a las mujeres, obligadas a asumir solas las tareas domésticas en condiciones extremas. Para sobrevivir, deben organizar su vida en torno a soluciones improvisadas, como recorrer grandes distancias para abastecerse de agua.

Los miembros del jurado apreciaron especialmente este reportaje porque tiene buenos testimonios, está bien problematizado, bien narrado, dándole la prioridad a la gente de a pie, con humor, empatía y gran calidad sonora y de edición.

"Vemos el agua como el oro", afirman los habitantes de la vereda Granizal.

El premio consiste en una pasantía de cuatro semanas, este año, en la redacción en español de RFI en París, totalmente financiada.

El nombre del ganador fue revelado el 4 de junio en un programa especial y su reportaje fue difundido ese mismo día en la antena de RFI español y en el sitio web www.rfimundo.com en el marco de la “Semana de América Latina y el Caribe en Francia”, de la cual France Médias Monde es socio.

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El jurado presidido por el director de RFI, Jean-Marc Four ha decidido entregar además dos menciones especiales:

Al reportaje “No hay ese medicamento: la crisis de acceso a medicamentos en Medellín” del estudiante Santiago Palomino de la Universidad Eafit de Medellín, Colombia así como al reportaje “Sobreviviendo en el camino” de Nadira Yave de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Lima, Perú.

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