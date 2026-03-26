Los trabajadores descubrieron en Maastricht una tumba con restos humanos bajo losas después de que parte del suelo de la iglesia de San-Pedro-y-San-Pablo se derrumbara en febrero, lo que dio lugar a una investigación para identificar el esqueleto mediante pruebas de ADN.

"Una investigación de alto nivel"

"Es realmente una investigación de alto nivel, en la que queremos estar absolutamente seguros —o lo más seguros posible— de que este es realmente el famoso mosquetero, que murió aquí cerca de Maastricht", dijo el arqueólogo Wim Dijkman a Reuters.

El ADN extraído del hueso de la mandíbula se está comparando actualmente con el de los descendientes de Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, quien nació en Gascuña en el siglo 17. La iglesia ya había sido identificada como posible lugar de descanso del mosquetero, que habría sido la inspiración del héroe de la novela de Alexandre Dumas de 1844, Los tres mosqueteros.

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La novela narra las aventuras de D’Artagnan, un joven gascón de 18 años sin un céntimo, que llega a París para hacer carrera en el cuerpo de mosqueteros. Entabla amistad con Athos, Porthos y Aramis, mosqueteros del rey Luis XIII, y juntos se enfrentan al cardenal Richelieu.

Guerra franco-neerlandesa

D’Artagnan murió en el asedio francés de Maastricht durante la Guerra franco-neerlandesa, el 25 de junio de 1673, tras recibir un disparo de mosquete en la garganta. La iglesia está situada cerca del lugar donde el ejército francés había establecido el campamento. Aunque D’Artagnan fue celebrado como un héroe, transportar su cuerpo a París bajo el calor del verano habría sido difícil.

El diácono Jos Valke dijo que había otras pistas, incluyendo una moneda que data de 1660 y un fragmento de bala de plomo encontrado en el lugar de enterramiento. Una carta de la época indica que D’Artagnan había sido enterrado en tierra consagrada. "Bajo un altar, no hay nada más sagrado que esto", dijo Jos Valke. "Cuando lo juntamos todo, nos parece plausible. Pero, por supuesto, nada está claro todavía", concluyó.

Con agencias

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