Como la tregua anterior anunciada el 17 de abril, el pacto alcanzado esta semana en Washington entre representantes de Líbano e Israel y rechazado por el movimiento proiraní Hezbolá no frenó las hostilidades.

"Un brutal ataque aéreo israelí alcanzó un vehículo militar en la carretera" entre Khardali y Nabatieh, "causando la muerte de dos oficiales -un general de brigada y un capitán-, así como de un soldado", informó el ejército libanés en un comunicado. Este ataque constituye una "flagrante violación de la soberanía libanesa y del derecho internacional", condenó el presidente Joseph Aoun.

Preguntado por la AFP, el ejército israelí dijo haber atacado un vehículo que se dirigía "de forma sospechosa" hacia sus soldados, en una zona de combates donde afirma que Hezbolá está presente, e indicó estar "investigando" el incidente. Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel para vengar la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Israel respondió con bombardeos y una incursión terrestre en el sur de Líbano que, según el último balance de las autoridades locales, dejaron más de 3.560 muertos. Del lado israelí fallecieron 27 soldados y un contratista civil, según el ejército.

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La situación en este frente es uno de los puntos de fricción en las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, puesto que Teherán exige un alto el fuego en Líbano para avanzar en un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra regional.

El acuerdo cerrado esta semana en Washington tras una cuarta ronda de negociaciones establece un alto el fuego condicionado al "cese total" de los disparos de Hezbolá y prevé que el ejército israelí pueda mantener sus operaciones en el sur de Líbano. El movimiento chiita libanés respaldado por Irán rechazó el acuerdo y exigió un alto el fuego "global" y la retirada completa de Israel del país.

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