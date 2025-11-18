El Consejo de Seguridad de la ONU votó este lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino.

Hubo 13 votos a favor del texto, que Washington calificó después de la votación como "histórico y constructivo", con abstenciones de Rusia y China y sin vetos.

"Una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas"

Trump celebró el lunes la votación que estaba "reconociendo y respaldando la JUNTA DE PAZ, que será presidida por mí", escribió en su red Truth Social. "Esto será recordado como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas (y) conducirá a más paz en todo el mundo", agregó el mandatario republicano.

El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel, "respalda" el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra.

La resolución también pide reanudar las entregas de ayuda humanitaria a gran escala a través de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Fuerza Internacional de Estabilización y Junta de Paz

El plan de paz autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por su sigla en inglés) que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la Franja de Gaza. La ISF tiene el mandato de trabajar en la "desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales", proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria.

También autoriza la formación de la "Junta de Paz", un cuerpo de gobierno transicional para Gaza con un mandato hasta el fin de 2027. La resolución menciona por otra parte un posible futuro Estado Palestino.

Rusia, que tiene poder de veto, circuló un borrador alternativo, diciendo que el documento de Estados Unidos no avanza lo suficiente hacia el respaldo de la creación de un Estado palestino.

Reacciones de Hamás e Israel

El grupo Hamás lamentó la adopción de esta resolución pues "no responde a las exigencias y los derechos" de los palestinos. "La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos" de Israel, indicó el movimiento islamista palestino en un comunicado.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este martes el plan de paz: "Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza", escribió el equipo de Netanyahu en la red social X.

"Israel tiende la mano a todos sus vecinos, portadores de paz y prosperidad, y les invita a normalizar sus relaciones con Israel y a unirse a él para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región", añadió.

