Con AFP

Un dúo finlandés y una diva australiana son los favoritos para la final de Eurovisión este sábado en Viena, la capital de Austria, en la que 25 países intentarán llevarse el trofeo de una 70ª edición marcada por un histórico boicot a Israel.

España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia están ausentes este año del famoso concurso europeo de la canción, en protesta por la participación de Israel al que critican por la guerra en Gaza.

Más de mil artistas también han llamado a no seguir el megaconcurso, que en 2025 fue visto por 166 millones de telespectadores cuando se celebró en Suiza.

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"En el lado correcto de la historia"

El viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la decisión "coherente de su país" de no participar. "Sí, no estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia", subrayó el líder socialista en un video compartido en la red social X.

Activistas propalestinos organizaron un festival musical alternativo en el centro de Viena, que estuvo bajo estrictas medidas de seguridad durante toda la semana. "Soy judía, apoyo a Palestina y no quiero que se le ofrezca una tribuna a Israel con motivo de Eurovisión", aseguró a la AFP Dalia Sarig, de 57 años.

A pesar del boicot, muchos fans esperan con ansia la final de esta noche, en la que entre los favoritos están la estrella australiana Delta Goodrem y el dúo finlandés Pete Parkkonen et Linda Lampenius, que obtuvieron un permiso especial para tocar el violín en directo cuando el reglamento habitual exige que el sonido de los instrumentos exhibidos en el escenario sea pregrabado.

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