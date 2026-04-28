Con nuestro corresponsal en Washington, Vincent Souriau

Dos días después de su detención al margen de la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía el presidente estadounidense el sábado por la noche, Cole Allen, el hombre de 31 años acusado de ser el autor de los disparos en el hotel donde se celebraba la gala, fue acusado formalmente de “intento de asesinato” contra Donald Trump y de “uso ilegal de armas de fuego”, el lunes 27 de abril. Tras su primera comparecencia ante un juez, se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

Mientras tanto, la investigación continúa y ya ha dado lugar a varios allanamientos. Por su parte, las autoridades judiciales estadounidenses insistieron, también este lunes, en que cualquier acto de violencia contra el personal político sería tratado con la mayor firmeza.

Pero ante la polémica que sigue creciendo en torno a posibles fallas de seguridad durante la cena a la que asistió Donald Trump. Todd Blanche, el ministro de Justicia interino, comenzó por emitir un nuevo desmentido para descartar la idea de que pudiera haber habido una brecha en el dispositivo de seguridad establecido para la ocasión. “Las fuerzas de seguridad no fallaron. Hicieron exactamente para lo que se entrenan, no fue un accidente”, declaró, entre otras cosas, antes de continuar: “Ahora sabemos que todo esto estaba preparado. Y los hombres y mujeres que nos protegieron esa noche son profesionales profundamente comprometidos con el Estado de derecho”.

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Por su parte, Jeanine Pirro, fiscal general de Washington, presentó a continuación el arsenal que Cole Allen llevaba consigo: una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Si bien el manifiesto que escribió puede parecer descabellado, estaba allí para matar, precisó también: “Al final, no se equivoquen, él escribe: ‘Apunto a los responsables del gobierno, ellos son mis objetivos. Los apunto en orden, del más alto al más bajo, y no dudaré en enfrentarme a cualquiera que intente impedirme el acceso al presidente’”.

“Los ciudadanos tienen derecho al voto para expresarse, pero nuestra Constitución no tolera la violencia y mucho menos la dirigida contra el presidente de los Estados Unidos”, afirmó para concluir.

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