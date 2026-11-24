El gobierno libio paralelo, con sede en Bengasi, ha informado que ha recurrido a la ONU para solicitar la creación de un "mecanismo de investigación internacional" sobre las informaciones relativas a la presencia de militares ucranianos en el oeste de Libia.

Las autoridades del este de Libia afirmaron que un navío ruso que atracaba en el puerto de Bengasi probablemente fue atacado por drones el domingo. Según esa fuente, se produjo una explosión que no causó víctimas. El barco hacía escala en su camino hacia Rusia para repostar y reabastecerse de provisiones. Horas después, las autoridades indicaron que otro navío, un carguero, había sido atacado frente a la costa de Bengasi por drones.

Ucrania revindico estos ataques, que reavivan las divisiones y la tensión entre las partes beligerantes libias, y alteran el panorama de la presencia ucraniana y rusa en un país que goza de una posición estratégica en África.

Bengasi considera que los ataques constituyen una violación de la soberanía libia y anuncia, asimismo, la apertura de una investigación conjunta con Rusia sobre dichos sucesos. Por su parte, el Ejército Nacional Libio (ENL) se reserva el derecho a responder.

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Silencio del gobierno de Trípoli

Por su parte, el gobierno de Trípoli guarda silencio, aunque fuentes cercanas al poder consideran que "la presencia de fuerzas extranjeras en territorio libio, de manera ilegal, abre de par en par la puerta a que las pugnas internacionales se extiendan a Libia".

Aluden así a la presencia rusa junto al bando de Haftar, que controla el este de Libia. Desde Bengasi replican afirmando que el gobierno de Dbeibah utiliza "infraestructuras locales al servicio de intereses extranjeros", sin mencionar a los ucranianos.

Entre la oleada de reacciones, destaca la del Consejo Presidencial en Trípoli, que ha condenado la "peligrosa escalada" y las «violaciones de las normas del derecho internacional» y de la soberanía nacional; en la misma línea, el Parlamento ha instado a reactivar urgentemente el diálogo nacional para poner fin a las divisiones.

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