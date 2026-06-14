Israel lanzó la operación aérea este domingo sin previo aviso para evacuar a la población. Tras el bombardeo, el ejército israelí anunció en un mensaje de Telegram que había atacado "infraestructuras de Hezbolá" situadas al sur de la capital libanesa.

Un ataque que se produce cuando se está ultimando un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán que incluiría la cuestión libanesa y que podría poner en peligro el reciente acercamiento entre Teherán y Washington para firmar un protocolo de acuerdo que permita poner fin a la guerra. Una firma que podría producirse, según Donald Trump este mismo domingo.

"La agresión en el sur de Beirut ha demostrado una vez más que Estados Unidos carece, o bien de voluntad, o bien de capacidad para cumplir sus compromisos", acusó Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, en la red social X.

"Al dar luz verde (a Israel), no se puede obtener ninguna concesión. Si no se tiene ni la voluntad ni la capacidad de cumplir con los compromisos, es imposible hablar de seguir adelante", agregó.

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