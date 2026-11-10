El comunicador trabajaba en la convulsa provincia de Manabí, en el suroeste del país. “Es una de las provincias que lamentablemente están más impactadas por la acción de los grupos criminales”, explica a RFI, director de Fundamedios, César Ricaurte.

Beltrán había recibido amenazas de muerte en abril después de haber denunciado por enriquecimiento ilícito a la alcaldesa de la localidad de Bolívar. Desde 2025, Beltrán estaba incorporado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de Ecuador.

“Se había especializado en denunciar casos de corrupción en los gobiernos locales. Tenía un historial de constantes amenazas. Habíamos gestionado desde la sociedad civil que se reforzaran las medidas de seguridad (…) era básicamente un crimen anunciado, se había advertido y finalmente las medidas de seguridad que se habían adoptado, pues no sirvieron”, lamenta Ricaurte.

Según la fundación ecuatoriana Periodistas sin Cadenas, en 2025, fueron asesinados seis periodistas en Ecuador, y denuncia la impunidad en estos crímenes. (con AFP)

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