Esta etapa es la más espectacular de las obras iniciadas el 10 de mayo por JR, de 43 años, que se hizo famoso con sus collages fotográficos XXL y sus trompe-l’oeil, ilusiones ópticas, realizadas en todo el mundo.

"La Caverne" es un homenaje a Christo y Jeanne-Claude, el matrimonio de artistas, hoy fallecidos, que envolvió el Pont Neuf con tela en 1985, atrayendo a millones de visitantes.

«The Pont Neuf Wrapped», obra de Christo y Jeanne-Claude, en septiembre de 1985.

La nueva obra dibuja a través de un efecto óptico el aspecto rocoso de una cueva a lo largo de 120 m de largo, 20 m de ancho y con una altura que oscila entre 12 y 18 m.

Del 6 al 28 de junio, los curiosos y los transeúntes podrán recorrer a pie de manera gratuita la Caverna las 24 horas del día, una experiencia "inmersiva" cuyo universo sonoro ha sido confiado al músico de música electrónica Thomas Bangalter, exmiembro del dúo Daft Punk.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De aquí a entonces, en las próximas semanas se terminarán la adecuación del interior de la Caverna, así como la organización de sus accesos desde la Île de la Cité y los muelles de la orilla derecha.

"La Caverne" de JR en el Pont Neuf, en París, Francia, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier.

"¡Es realmente espectacular!", exclama Caroline Masson, una parisina de 45 años, al contemplar el nuevo rostro del puente más antiguo de la capital.

"Es bastante sorprendente. Uno se siente intrigado y se imagina montañas, los Alpes… Está tan en contraste con la arquitectura de París", declara Stéphanie Da Cruz, una parisina de 37 años entrevistada por la agencia de noticias francesa AFP.

El fotógrafo y artista JR posa delante de su instalación artística «La Caverne du Pont-Neuf», mientras transforma el puente más antiguo de París en una caverna en trompe-l’oeil, en homenaje al envoltorio de Christo, durante una entrevista con Reuters en París, Francia, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Alice Sacco.

Para JR, esta obra efímera debe "yuxtaponer lo bruto y lo salvaje con la elegancia refinada de París, creando así un diálogo entre el pasado y el presente". (AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más