Matthew McConaughey hizo el registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a través de la rama comercial de una fundación que creó con su esposa Camila.

El principio es simple: registrar extractos de su voz y videos con su imagen para patentarlos y así evitar que su imagen o voz sean utilizadas sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial. El abordaje de McConaughey, nuevo, al tomar la iniciativa contra el uso abusivo de su voz o imagen.

La iniciativa del ganador del Oscar en 2014 es también un nuevo capítulo en la batalla del mundo artístico frente a la emergencia de la inteligencia artificial y de las repercusiones legales y artísticas que puede tener la IA. En 2023 los artistas de Hollywood, protagonizaron una huelga de sis meses para denunciar la utilización de algoritmos en el desarrollo de imágenes, sonidos y guiones para el cine.

También en 2023, la actriz Scarlett Johansson demandó a la aplicación Lisa AI por crear una imagen similar a ella para una publicidad, sin su consentimiento y sin remunerarla. Más recientemente, el mundo del cine se vio sacudido por la aparición de Tilly Norwood, una actriz 100% virtual, generada con IA.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero también han aparecido algunas respuestas legales. En 2024, Tennessee se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en adoptar el “Elvis Act” en el sector musical, una ley pionera para frenar el uso de las llamadas "réplicas digitales" hechas con Inteligencia artificial para imitar la voz e imagen de los artistas.

De su lado, McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces. La compañía ya creó una versión IA de su voz.

"Nos queremos asegurar de que nuestros clientes tengan el mismo tipo de protección que tienen sus empresas", explicó el abogado Kevin Yorn, que representa al actor. Y agregó que también buscan que sus clientes reciban "parte del valor que se está generando con esta nueva tecnología con el uso de su voz y su imagen".

Con AFP

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más