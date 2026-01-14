Con nuestra corresponsal en Nueva York, Carrie Nooten

¿Y si la cuestión de Groenlandia fuera una forma de que JD Vance volviera a ser el centro de atención? El vicepresidente estadounidense ya había visitado este territorio autónomo en 2025 para llevar allí las ambiciones expansionistas de Donald Trump. Este miércoles recibe en Washington a los emisarios daneses y groenlandeses, mientras que los últimos diez días han estado dominados en gran medida por la crisis en Venezuela.

En este asunto, ha destacado el secretario de Estado Marco Rubio. JD Vance, conocido por su distanciamiento del intervencionismo estadounidense y su postura “America First”, había sido apartado del círculo restringido que planeó los ataques militares en Caracas el 3 de enero, así como la detención de Nicolás Maduro.

Sucesión política

Aunque JD Vance aún no ha sido designado sucesor oficial de Donald Trump y su futuro político sigue en juego frente al secretario de Estado, el vicepresidente podría ver en el asunto de Groenlandia una oportunidad para reposicionarse y dar garantías al presidente estadounidense.

La víspera de esta reunión, el primer ministro groenlandés dejó clara su posición junto a su homóloga danesa, afirmando que el territorio optaría por permanecer dentro del reino de Dinamarca en lugar de unirse a Estados Unidos. Por su parte, la jefa del Gobierno danés denunció una vez más la “presión totalmente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano”. En un comunicado publicado el 14 de enero, el Ministerio de Defensa danés indicó su intención de seguir “reforzando su presencia militar en Groenlandia”.

Francia abrirá un consulado en Groenlandia

Francia abrirá un consulado en Groenlandia el 6 de febrero, una "señal política" en medio de las tensiones entre Europa y Estados Unidos por la estratégica isla ártica, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores francés este miércoles.

Jean-Noel Barrot declaró al canal francés RTL que la decisión se tomó el verano pasado, cuando el presidente Emmanuel Macron visitó Groenlandia.

