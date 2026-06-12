Por RFI

En Estados Unidos, alrededor de 25.000 nacimientos al año están vinculados a mujeres que entran al país con visados de turista. Ya se habían anunciado controles reforzados en 2025 para Nigeria, Ghana, Marruecos, Etiopía, Argelia y Sudáfrica, en un contexto de restricciones drásticas en la concesión de visados. Esta vez, el Departamento de Estado explica que "los agentes consulares han identificado varias redes que abusan del sistema y han puesto fin a ellas".

Pero para la doctora e investigadora nigeriana Adura Banke Thomas, las futuras madres pueden tomar esta decisión por razones económicas o si el embarazo está en riesgo: "La mortalidad materna en Nigeria es una de las más altas del mundo. De las más de 250.000 mujeres que mueren en el parto cada año, un tercio proviene de Nigeria".

Agencias de viajes especializadas en "turismo nativo"

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Las futuras madres también buscan estar más cerca de sus familias emigrantes. "En una época de globalización, en la que la gente se mueve mucho, algunas mujeres simplemente prefieren reunirse con sus familias en el extranjero, para recibir mejor apoyo durante el parto", dice Adura Banke Thomas.

Sin embargo, solo hacen falta unos pocos clics para encontrar agencias de viajes africanas especializadas en "turismo nativo" en Brasil, Canadá o incluso Barbados, países que aplican en principio el derecho de nacimiento.

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