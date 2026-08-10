Con Gwendal Lavina, corresponsal de RFI en Nueva York

La nota revelada por el diario estadounidense Washington Post el domingo 9 de agosto de 2026 está firmada por Steve Feinberg, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos. En ella, solicita a las empresas que presenten, en un plazo de tres semanas, soluciones para “reducir drásticamente los plazos de entrega de armas y, por lo tanto, acelerar su producción".

Sin embargo, según varios informes, las líneas de ensamblaje ya están funcionando a plena capacidad. “Los ciclos de desarrollo de varios años son insostenibles”, escribe Steve Feinberg […] “Debemos acelerar considerablemente el ritmo de nuestros programas y reforzar nuestras capacidades de producción a partir de ahora”.

Las preocupaciones sobre los inventarios habrían llevado a Trump a renunciar a nuevos ataques.

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En los últimos meses, el Pentágono ha firmado varios acuerdos de colaboración con gigantes de la industria armamentística, pero también con empresas emergentes, para ampliar su capacidad de abastecimiento. Y es que la situación es urgente.

Durante el primer mes de la guerra contra Irán, Estados Unidos lanzó más de 1.000 misiles Patriot. Desde el inicio del conflicto, su número ha bajado de 2.200 a unos 800, y se necesitarían dos años para recuperar las existencias previas a la guerra al ritmo de producción actual. El problema es similar para los misiles Tomahawk y los THAAD.

Sin embargo, públicamente, Donald Trump asegura que las fuerzas armadas cuentan con municiones suficientes. Pero, según sus allegados, fueron precisamente las preocupaciones sobre las existencias las que llevaron al presidente a descartar cualquier nuevo bombardeo masivo contra Irán.

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