La Casa Blanca confirmó la celebración de una cumbre sin precedentes entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, el próximo jueves en China, al margen de la reunión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Se espera que los líderes estadounidense, chino y ruso aborden, entre otros temas, la proliferación de armas nucleares y la guerra en Oriente Medio.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, abordará la reducción de las armas nucleares a nivel mundial, cuya proliferación —a juicio del presidente Trump— resulta sumamente peligrosa”, ha indicado la portavoz en declaraciones a los periodistas que cubren la Casa Blanca.

No está previsto que Donald Trump se reúna a solas con Vladimir Putin, a diferencia de lo que ocurrirá con Xi Jinping, con quien almorzará el jueves. Será su cuarta reunión desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, y se espera que el tema principal sea la inteligencia artificial.

Esa bilateral con Xi se celebrará bajo la sombra del escándalo en torno a la relación del exconsejero delegado del gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia, Jensen Huang, con una posible espía china, la empresaria Alice Huang. El caso ha desatado los llamamientos para que Estados Unidos endurezca el control a las exportaciones de su tecnología puntera, incluidos los microprocesadores de última generación que fabrica Nvidia.

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Trump también ha querido reforzar su relación con su homólogo ruso, Putin, pese a que el dirigente ruso no da señales de ceder para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania.

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