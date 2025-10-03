Las exigencias de la "GenZ 212″ son cada vez más claras. Este colectivo de jóvenes marroquíes exige una reforma de la educación y del sistema sanitario. En un comunicado emitido anoche, pide ahora la disolución del Gobierno y apela al rey.

Con el corresponsal de RFI en Marruecos, Matthias Raynal

Es la primera vez que el movimiento se dirige directamente a Mohammed VI a través de una publicación. Hasta ahora, el movimiento se había contentado con pedirle al rey que intervenga con consignas durante las manifestaciones.

La "GenZ 212″ (como código telefónico de Marruecos) ha recordado repetidamente su apego a las instituciones y su patriotismo. La ira que se ha expresado desde el sábado pasado en las calles está dirigida contra el Gobierno y su líder Aziz Akhannouch.

El Ejecutivo, "dispuesto a dialogar"

Akhannouch habló ayer por primera vez desde el comienzo de las manifestaciones, con un discurso muy breve durante el Consejo de Ministros. Apareció con hojas de papel en la mano, leyó un texto, asegurando que el Ejecutivo está "dispuesto a dialogar".

El comunicado de prensa de la "Generación Z 212″ suena como una respuesta mordaz a esta intervención. Dirigiéndose al rey, el colectivo pide la disolución del Gobierno que no ha "protegido los derechos constitucionales de los marroquíes y no ha respondido a sus demandas sociales".

Ayer, las protestas no generaron violencias importantes. Después de la violencia mortal del miércoles por la noche que dejó tres manifestantes muertos y una destrucción significativa, el movimiento reiteró su rechazo a cualquier forma de "vandalismo o disturbios". Se espera que esta noche se lleven a cabo nuevas manifestaciones que confirmen, o no, esta calma.

La Unión Europea pide calma

Este viernes, la Unión Europea pidió a "todas las partes interesadas que mantengan la calma" en el país. "Reconocemos la importancia de la participación de los jóvenes en la vida pública", dijo el portavoz de la Comisión, Anouar El Anouni.

El reino, que será coanfitrión del Mundial 2030 con España y Portugal, se ha embarcado en vastos proyectos de infraestructura: construcción de nuevos estadios, ampliación de la red de alta velocidad y modernización de varios aeropuertos, describe la AFP.

"Queremos hospitales, no solo estadios", repitieron los jóvenes en Rabat el jueves, una consigna que se ha llevado desde el comienzo de su movilización. Cientos de personas marcharon en Casablanca y Agadir con el mismo discurso.

