Probablemente asesinadas en altamar, las víctimas han sido identificadas: cinco hombres jóvenes de entre 20 y 34 años, uno de los cuáles tenía antecedentes por tenencia y porte de armas, desaparecidos poco antes, según William Borja, jefe del subcentro de Policía.

“No existía una denuncia formal por parte de los familiares. Había sí rumores en días anteriores”, explicó.

Las cabezas decapitadas han sido descubiertas por bañistas en un cantón de 25.000 habitantes, mayormente pobres, que se disputan los Choneros y los Lobos, los dos principales grupos armados organizados del país, según el coronel Giovanni Naranjo, comandante de la Policía en las provincias de Manabí y Santo Domingo.

Leer tambiénLa policía ecuatoriana investiga la aparición de cinco cabezas humanas exhibidas en una playa

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Recordemos que Manabí tiene el perfil costanero más grande del país. Obviamente la disputa es para el envío de droga a partir de lanchas rápidas. Es por eso que existen ciertos puntos estratégicos y uno de ellos es precisamente Puerto López”, agrega.

Dominar esa caleta de pesca es tan importante que las bandas se enfrentan a tiros. “El 27 de diciembre hubo dos asesinatos aquí en Puerto López. Dos hermanos, alias Angelo y alias Gallero, que pertenecían a la banda de Los Choneros”, subraya Naranjo.

El 28 de diciembre, sus hombres les han vengado en una masacre que ha provocado la muerte de seis personas, incluida una niña de dos años Zoe y su madre, en pleno malecón de Puerto López.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más