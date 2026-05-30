La criminalidad en Guayaquil, la ciudad más poblada Ecuador y considerada como una de las más peligrosas del continente, no afecta a todos por igual; impacta de forma diferencial a las mujeres y obstaculiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Así lo explica Joselyn Pispira en su último informe para el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil.

"Cerca del 96% de las lideresas considera que la criminalidad afecta el acceso a los servicios de salud sexual. Ellas plantean que tiene que ver con el temor a desplazarse, con el desplazamiento forzoso que se ha dado ahora últimamente por la alta criminalidad o el enfrentamiento entre bandas. También menciona la criminalidad en los centros de salud, entendiendo esta como la presencia de grupos armados y de robos también, que es parte también de la criminalidad. Y también otro de los factores es la desconfianza en los servicios de salud", explica.

En medio de este clima de violencia, el miedo a ser juzgadas se convierte en un factor clave que impide a las mujeres de Guayaquil a ejercer sus derechos reproductivos, asegura Pispira: "Una de las cosas que siempre se identifican en estos temas, por ejemplo, es como las mujeres toman decisiones sobre su sexualidad o sobre su reproducción. Fíjate que también el miedo a ser juzgada, si lo observas en el informe, también es alto. Cuando se pregunta con relación al aborto, al acceso al aborto".

La investigadora también recalca que hay sectores más afectados: "Son las mujeres migrantes, las mujeres en condiciones económicas más precarizadas. Lo que se reporta con mayor frecuencia son las mujeres migrantes por obstáculos administrativos, ya que se pide, por ejemplo, cédula y algún otro tipo de documentación para acceder a estos servicios".

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El personal médico también ha denunciado la inseguridad que se vive en los centros de salud.

"La violencia criminal afecta la calidad de los servicios, porque cuando hablamos de calidad no es solamente dar un servicio médico basado en evidencia, sino que también tiene que ver con una cultura de seguridad dentro de los centros de salud. El personal de salud reportaba que no hay guardias, consideran que no hay protección, que no hay garantías en los protocolos de seguridad, en los centros de atención, por ejemplo. Y te menciono algo vas al trabajo sin saber si vas a regresar. Consideran que están siendo afectados o acosados en distintas partes. Es decir, que no solamente es cuando ellos están fuera del centro de salud, circulando como cualquier ciudadano o ciudadana, sino también que dentro del centro o alrededor del centro este tipo de violencia está afectándolos", apunta.

El informe también revela la escasez de anticonceptivos para las mujeres, y recalca que es necesario un cambio en las prioridades del Estado en el campo de la salud.

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