Colombia es el tercer país que más exporta productos a Ecuador, con un 7.3% en la participación del mercado ecuatoriano, detrás de China y Estados Unidos. Si el arancel del 30% a todos los productos colombianos entra en vigor el 1 de febrero, como lo anunció el presidente Daniel Noboa, varios políticos ecuatorianos temen que en realidad su país sea el más afectado.

“Puede ser muy grave”

“Ojalá Colombia no tome la misma medida, que es lo que se acostumbra en estos casos, porque sería una situación mucho más perjudicial para el Ecuador. Hay que ver qué es lo que nosotros vendemos y qué es lo que ellos venden. Nosotros vendemos barcos, vendemos madera, vendemos preparados de pescado y ellos, en cambio nos venden productos farmacéuticos, medicinas, plásticos, es decir, productos terminados. Si Colombia toma una medida similar, pueden encarecerse”, explica a RFI el parlamentario andino Virgilio Hernández.

“Además, Colombia nos ha vendido en los momentos más difíciles energía. Nos ha llegado a vender hasta 450 megavatios de energía y en estas últimas semanas precisamente Colombia estaba trabajando en un reglamento que permita que las operadoras privadas vendan energía a Ecuador. Es una energía que además no ha podido ser reemplazada porque el Ecuador no ha generado en estos últimos meses ni en estos últimos años energía termoeléctrica ni de ninguna otra naturaleza. Por lo tanto, esto puede ser muy grave lo que puede suceder en esa materia”, indica.

Comunidad Andina

Para Hernández, hay otra vía más diplomática para solicitarle al Gobierno colombiano que aumente su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad: “El presidente Daniel Noboa es presidente pro tempore en este momento de la Comunidad Andina de Naciones. Lo que debía haber hecho es convocar a una reunión de emergencia del Consejo Presidencial Andino e incluso del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para tratar de forma inmediata y poder llegar a acuerdos”, estima.

La seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador enfrenta una crisis creciente debido a la actividad de disidencias de las FARC, como los "Comandos de la Frontera", a quienes se atribuye el tráfico recurrente de grandes cargamentos de droga. La amenaza también incluye ataques contra la fuerza pública, destacando el asesinato reciente de 11 militares ecuatorianos en operativos contra la minería ilegal en la Amazonía.

Los 10 productos que más exporta Colombia a Ecuador son: energía eléctrica; medicamentos dosificados; insecticidas, raticidas y antirroedores; vehículos para transporte de mercancías; hilos, cables y conductores aislados para electricidad; productos para el cabello; productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel; azúcar de caña; aceites de petróleo; agentes de superficie orgánicos (utilizados para crear productos de cuidado personal, agricultura o industria textil). Otros productos son café, artículos plásticos para envasado o vehículos para turismo.

