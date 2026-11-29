Con el corresponsal de RFI en Quito, Eric Samson

En Ecuador, las elecciones municipales y regionales de este domingo podrían llevar a un creciente control por parte de grupos criminales que han convertido al país en uno de los más violentos del continente americano.

Elecciones "entre grupos de delincuencia organizada"

Como consecuencia de este clima de violencia, el director de Radio Salinas, Fernando Muñoz, forma parte desde hace unos días del programa de protección de testigos de la Fiscalía de Ecuador. Tiene que votar protegido por la policía. "Antes las elecciones eran entre partidos políticos, ahora las elecciones ya no son entre partidos políticos, ahora son entre grupos de delincuencia organizada", comenta el periodista.

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Fernando Muñoz sabe de lo que habla. Por denunciar regularmente casos de supuesta corrupción en la provincia de Santa Elena y los vínculos de las élites locales con las mafias, recibió una corona fúnebre a principios de esta semana. Una amenaza de muerte que se toma muy en serio tras el ataque que hirió gravemente al periodista Omar Toledo hace una semana en la misma ciudad.

Información valiosa

¿Pero por qué tanto interés por parte de las mafias en las elecciones locales? El coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, explica que "los bancos de información que tienen estas instituciones, como parte del servicio que tienen que prestar a la colectividad, es oro en polvo para las organizaciones delictivas, porque les facilita tremendamente el trabajo para extorsiones, secuestros, vacunas. Saben exactamente quién es la persona, cuánto dinero tiene…".

El consejo de algunos editorialistas sería casi divertido si no fuera trágico: revisar los antecedentes penales de los candidatos antes de ir a votar.

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