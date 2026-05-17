Con AFP

La OMS "determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)", señaló el organismo en un comunicado. Agregó que el brote "no cumple con los criterios" para ser calificado como una pandemia.

Cepa Bundibugyo

La ESPII era anteriormente el nivel de alerta más elevado frente a una epidemia según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un marco jurídicamente vinculante para los Estados Partes de la OMS. Pero las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron un grado de alerta superior: el de "emergencia debida a una pandemia".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo temible a pesar de las recientes vacunas y tratamientos, eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas.

"La cepa Bundibugyo no tiene vacuna y no tiene tratamiento específico", subrayó el sábado el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba. La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

Casos sospechosos y muertes

La República Democrática del Congo (RDC) se ve en la actualidad duramente golpeada por la variante Bundibugyo. Hasta el 16 de mayo, la OMS confirmó ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.

También confirmó otro caso en Kinshasa y una muerte en Uganda entre viajeros que habían regresado hacía poco de Ituri. Ituri, región aurífera fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, registra intensos movimientos de población vinculados a la actividad minera.

Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha registrado 88 muertes probablemente debidas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos, según las últimas cifras publicadas el sábado.

Acceso y aislamiento difícil

El acceso a ciertas zonas, afectadas por la violencia armada, es difícil por razones de seguridad. Dado que el foco del brote se encuentra en una zona de difícil acceso, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se basan mayoritariamente en casos sospechosos.

"Desde hace dos semanas vemos morir a la gente", relató Isaac Nyakulinda, representante de la sociedad civil de la ciudad de Rwampara (Ituri). "No hay ningún lugar para aislar a los enfermos. Mueren en sus casas y sus cuerpos son manipulados por los miembros de sus familias", agregó.

La RDC ya había sufrido un brote de ébola entre agosto y diciembre de 2025, con al menos 34 muertos. El brote más mortífero causó allí cerca de 2.300 muertes entre 3.500 enfermos, entre 2018 y 2020.

Primer caso en una ciudad en manos de milicias

Un laboratorio confirmó un caso de ébola en Goma, una gran ciudad del este de la República Democrática del Congo bajo el control del grupo armado antigubernamental M23 respaldado por Ruanda, informaron las autoridades sanitarias este domingo.

"Un caso positivo en Goma fue confirmado por pruebas realizadas por el laboratorio. Se trata de la esposa de un hombre que murió del virus del Ébola en Bunia que viajó a Goma después de la muerte de su esposo estando ya infectada", declaró Jean-Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) congoleño.

Otros países del continente se han visto afectados estos últimos años por el virus, especialmente Guinea y Sierra Leona. El virus ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más