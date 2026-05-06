Por la corresponsal de RFI en Londres

Con grandes ojos azules y una sonrisa curiosa, Abel tuvo suerte: su papá pudo quedarse con él durante un mes después de su nacimiento. “Trabajo en un pequeño estudio de arquitectura, es tranquilo. Sobre todo, comparado con el mínimo legal, está bastante bien”, estima este último.

El mínimo legal, en el Reino Unido, es de dos semanas. Tom, que tuvo a su primera hija hace un año, lo considera insuficiente: “Deberían ser como mínimo cinco o seis semanas. Pero así son las cosas, y la mayoría de los empleadores se ciñen a eso. ¿Qué se le va a hacer?”.

Dos semanas, remuneradas con menos de 400 euros: con este marco legal, un tercio de los papás jóvenes ni siquiera se toman licencia después del nacimiento de un hijo. Algo insoportable para George Gabriel, quien aboga por una mejor licencia de paternidad con su asociación Dad Shift: “Tenemos la peor licencia de paternidad de Europa. Ocupamos el puesto 40 de 43 en la OCDE. La idea de que dos semanas sean suficientes para apoyar a tu pareja y crear un vínculo con tu bebé es, sencillamente, ridícula. Es muy poco tiempo, ¡no estamos hablando de vacaciones! Además, son dos semanas pagadas a menos de la mitad del salario mínimo, por lo que la mayoría de los padres no pueden permitírselo”.

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Sin embargo, según él, un permiso de paternidad más largo sería bueno para todos en el hogar: “Si no se les da tiempo a los papás para aprender a cuidar a su bebé, nunca lo harán y la pareja terminará atrapada en una distribución de roles en el hogar extremadamente marcada por los géneros. Además, en el Reino Unido sigue existiendo una brecha salarial del 13 % entre hombres y mujeres, en parte debido al costo de la licencia por maternidad. Solo tomando más licencia podemos nosotros, los hombres, contribuir a reducir esa brecha”.

Dad Shift organizó la primera “huelga de papá”» el año pasado y colocó portabebés en estatuas de hombres famosos en Londres, especialmente frente al Parlamento. Detrás de las ventanas del Palacio de Westminster, la diputada laborista Maya Ellis se mostró convencida: “Espero que tengamos las seis semanas de licencia de paternidad remuneradas al 90 % del salario pagadas por el Gobierno”.

Si bien los británicos están ampliamente a favor, las empresas se muestran más reticentes. Las empresas a veces se preocupan por el impacto financiero. “Mi objetivo sería, sin duda, que el Gobierno pagara el permiso de paternidad. Creo que, en la mayoría de los casos, las empresas solo quieren claridad”, dice Maya Ellis.

El Gobierno ha iniciado una consulta sobre todos los permisos relacionados con la crianza de los hijos. Sin embargo, una reforma podría tardar aún varios años en concretarse.

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