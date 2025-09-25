El presidente de Estados Unidos presentó a los dirigentes de varios países árabes una propuesta de paz de 21 puntos para Oriente Próximo y la Franja de Gaza. Así lo anunció este miércoles su enviado especial, quien expresó optimismo sobre la posibilidad de lograr “ciertos avances” en los próximos días. De acuerdo con medios estadounidenses, uno de los puntos clave del plan es que Israel no lleve a cabo la anexión de Cisjordania.

El emisario de Trump, Steve Witkoff declaró este miércoles que el presidente estadounidense se reunió con los dirigentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán para hablar sobre la guerra de Israel en Gaza lanzada tras el ataque del Hamás del 7 de octubre de 2023.

Una reunión “muy productiva”, dijo Witkoff, que tuvo lugar al margen de la Asamblea de la ONU. "Hemos presentado 21 puntos para la paz. Pienso que es un plan que responde tanto a las preocupaciones de Israel como a las de los países vecinos”, dijo en una conferencia.

“Esperamos, y diría incluso que estamos seguros, que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance”, añadió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En una declaración conjunta, los países árabes que estuvieron en la reunión “reiteraron su compromiso para cooperar con el presidente Trump”, quien se reúne el próximo lunes en Washington con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Aunque todavía no se conoce el contenido exacto de estos 21 puntos, Trump habría mostrado su negativa a la anexión de la Cisjordania ocupada, según el medio de comunicación estadounidense Politico. También se incluye en el plan mecanismos de gobernanza y seguridad para el post conflicto, indican las mismas fuentes.

Decenas de muertos en Gaza en las últimas horas

Mientras tanto, el ejército israelí intensifica aún más su ofensiva, que el miércoles se cobró la vida de decenas de personas.

Israel lanzó una importante ofensiva terrestre y aérea el pasado 16 de septiembre contra la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano de la Franja con el objetivo de eliminar al Hamás.

Este jueves, se han registrado 11 muertos en un bombardeo de un edificio en el que se refugiaban desplazados, según anuncia Defensa Civil de Gaza.

La víspera, 40 personas murieron, entre ellos 22 refugiados que se escondían en un almacén, cerca del mercado de Firas, en el este de la ciudad de Gaza. Según un periodista de la AFP, los equipos de socorro sacaron el cuerpo de varios niños de entre los escombros. (con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más