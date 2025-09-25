Durante la noche del 24 al 25 de septiembre, drones de origen desconocido fueron vistos sobre cuatro aeropuertos daneses, lo que provocó el cierre de uno de ellos durante varias horas, tras un episodio similar el lunes en Copenhague y Oslo. El ministro de Defensa danés denuncia además la actuación de un “actor profesional”. Estos incidentes se producen tras sucesos similares en Polonia y Rumania, y la violación del espacio aéreo estonio por aviones de combate rusos.

Con Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas, y la AFP

Drones no identificados fueron observados la noche del miércoles al jueves sobre cuatro aeropuertos de Dinamarca, uno de los cuales suspendió su servicio. Los drones fueron vistos en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg y Sonderborg y en la base aérea Skrydstrup, antes de alejarse por su cuenta, según la policía.

"Amenaza híbrida"

"No fue posible derribar los drones, que volaron sobre una zona muy extensa por un par de horas", indicó en un comunicado el inspector Jesper Bojgaard Madsen, jefe policial de Jutlandia del Norte, sobre el incidente en Aarhus.

Este sobrevuelo de drones es obra de un "actor profesional" y constituye una "amenaza sistemática", según el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen. Sin embargo, no ha podido precisar quién está detrás de estos sobrevuelos, que ha calificado de "amenaza híbrida".

En total, se superan en lo que va de año casi una veintena de violaciones del espacio aéreo aliado, además de varios sabotajes e interferencias en los GPS de aviones. Alemania y Polonia ya dejaron claro que cualquier avión ruso que entre en su espacio aéreo será derribado.

Temores de un conflicto abierto

Y aunque la OTAN está dispuesta a valorarlo, quiere ser cauta. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, avanzó que se estudiará caso por caso y según la información disponible, y rechazó que se derribe cualquier dispositivo al instante.

Los temores de que esto pueda provocar un conflicto abierto entre Occidente y Rusia es real, con las mayores tensiones no solo desde que empezó la invasión en Ucrania sino también desde la Guerra Fría.

Fuentes comunitarias indicaron a RFI que claramente Rusia está testando la respuesta aliada y cómo funciona su sistema de defensa, a la vez que también pone a prueba su unidad.

Precisamente, los líderes europeos abordarán la situación y la cooperación con la OTAN en una reunión la semana que viene en Copenhague.

