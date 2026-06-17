El partido de extrema izquierda La Francia Insumisa se encuentra entre los más hostiles hacia el presidente estadounidense. Y, lógicamente, Mathilde Panot, presidenta del grupo en la Asamblea Nacional, critica duramente su visita:

"Macron podría haber encontrado algo mejor para terminar su mandato que invitar con gran pompa a un presidente supremacista", sostuvo.

Sin embargo, el bando anti-Trump no está del todo de acuerdo… En la izquierda, los socialistas, por su parte, se muestran más moderados. El diputado Romain Eskenazi: "Soy de los que consideran que no estamos obligados a generar una polémica cada día. Creo que esta cena estaba programada desde hace mucho tiempo, no me parece inapropiado mantenerla", opina.

Una estrategia de diplomacia internacional que comparte Philippe Ballard, diputado del partido de extrema derecha Agrupación Nacional. No hay nada más normal, nos dice, que invitar al presidente de la primera potencia mundial. Sobre todo, en un lugar tan simbólico: "Que sea en Versalles para mostrarle lo que la grandeza francesa ha logrado a lo largo de los siglos pasados, realmente no veo cuál es el problema".

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En cuanto a la forma, tampoco se ve ningún inconveniente por parte de los conservadores del partido Los Republicano. Antoine Vermorel espera que esta cena permita volver a situar a Francia en el centro de la escena: "La verdadera cuestión de fondo es: ¿sigue siendo Francia un 'Rey Sol' en la escena internacional? Y, lamentablemente, no estoy seguro", considera.

Defender los intereses es precisamente el objetivo de esta cena para la diputada macronista Prisca Thevenot: "Defender nuestros intereses no se hace simplemente con llamadas telefónicas y pequeñas reuniones en los pasillos, sino también en este tipo de eventos, y creo que eso es lo que hay que recordar".

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