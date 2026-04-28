Con Anne Le Nir, corresponsal de RFI en Roma

Beatrice Venezi, de 36 años, había sido nombrada directora musical del teatro La Fenice en septiembre de 2025 y debía asumir sus funciones en octubre de 2026. Pero este nombramiento suscitó fuertes críticas, tanto dentro de la orquesta y el coro como en el mundo musical. Según sus detractores, el motivo eran unas cualidades técnicas consideradas muy insuficientes para un cargo de tal importancia.

El nombramiento de la directora de orquesta por parte del superintendente de La Fenice, Nicola Colabianchi, estuvo influenciado por figuras del partido de extrema derecha Fratelli d’Italia. En Italia, es conocido que Beatrice Venezi y Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros, están unidas por una larga amistad basada en sus convergencias políticas y culturales, resumidas en la fórmula “Dios, Patria, Familia”.

La declaración que provocó la ruptura

La situación se agravó tras una entrevista concedida al diario argentino La Nación, en la que Beatrice Venezi declaró: "No vengo de familia de músicos. Y esta es una orquesta en la cual los puestos se pasan prácticamente de padres a hijos". Se había llegado al punto de ruptura. A raíz de estas declaraciones, Nicola Colabianchi decidió despedir a la directora de orquesta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta salida se produce en un contexto político tenso para Giorgia Meloni, quien, tras el fracaso del referéndum sobre la reforma de la justicia, ya no desea defender a sus allegados implicados en controversias.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más