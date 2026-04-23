Este jueves tuvo lugar un inusual choque de trenes en Dinamarca, que dejó 17 heridos, cinco de ellos de gravedad, mientras el resto de los pasajeros lograron ser evacuados. Un comunicado de la Polícia danesa explicó que fue necesaria una " una gran movilización de los servicios de emergencia".

Sin embargo, el oficial Morten Pedersen dijo que no era posible "proporcionar, por ahora, ningún detalle sobre las causas del accidente". La alerta según las autoridades fue lanzada a las 06H30″ (04H30).

La policía está llevando a cabo investigaciones técnicas en el lugar y se ha acordonado la zona. "En estos momentos estamos llevando a cabo numerosas diligencias de investigación. Estamos recopilando la información necesaria sobre el desarrollo de los hechos. Por lo tanto, hay, y seguirá habiendo durante algún tiempo, numerosas investigaciones" para intentar aclarar lo sucedido, declaró Morten Kaare Pedersen, responsable de la policía de la región, durante la rueda de prensa.

La alcaldesa del vecino municipio de Gribskov, Trine Egetved, comentó en Facebook que algunos de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital. La zona fue aislada por la policía. Imágenes de los medios mostraron las locomotoras aplastadas en el choque.

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"Este tren es utilizado por muchos residentes de Gribskov, trabajadores y estudiantes. Los servicios de emergencia trabajan sin parar y estamos intentando aclarar lo que sucedió y asegurar que todos reciban la ayuda que necesitan", agregó la alcaldesa.

Los accidentes ferroviarios son poco frecuentes en Dinamarca, pero en 2019 una colisión en la que se vio involucrado un tren de pasajeros dejó 8 muertos y 16 heridos. En agosto de 2025, una persona murió tras el choque entre un tren y un vehículo agrícola.

Con AFP

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