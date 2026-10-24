"¿De qué trata Digger? Dicho breve, es de la tontería de la tribu humana", afirma a RFI la escritora mexicana Sabina Berman, co-guionista de la película protagonizada por Tom Cruz y dirigida por Alejandro González Iñárritu. "Actualmente llevamos un siglo hiriendo a la realidad natural, que por cierto es la única que existe, perforándola, extrayendo sus tesoros y cuando la realidad responde cada más frecuentemente con catástrofes, ciclones, sequías, ismos, pandemias, ¿qué hacemos nosotros, la tribu humana? Cambiamos la narrativa y seguimos hiriendo a la realidad natural. Eso es lo que retrata Digger. Digger no tiene una narrativa que lanzar hacia el público, sino dar un retrato e imágenes que esperamos sean útiles para el público", agrega.

Si bien Sabina Berman rechazó que se pretenda lanzar un mensaje específico con la historia, indica que tiene resonancia en el mundo en el cual vivimos, con una clase política que ante todo cuida sus intereses económicos.

"En especial de la clase política, retrata cómo una docena de personas están tomando las decisiones que afectan al planeta entero y nosotros estamos dejándolo y estamos posponiendo el tema como si fuera un tema secundario. Es como si nuestra casa estuviera quemándose y quisiéramos cambiar el tema", subraya.

En Estados Unidos, la crítica en contra de Digger ha sido aplastante, calificándola de fiasco para la compañía Warner Bros., que perdería hasta 245 millones de dólares, pero para Sabina Berman esas críticas surgen de la resonancia que tienen esas temáticas que, con la sátira, aborda la película.

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El actor estadounidense Tom Cruise en el estreno de "Digger" en Los Ángeles, el 28 de septiembre de 2026

"Retrata muy claramente que el centro del poder del imperio occidental es la Casa Blanca. No creo que sea una sorpresa para nadie, pero parece ser que mucha gente no le gusta que se ha retratado así la realidad, cuando es una realidad que no se nadie discute porque estas críticas no han sido sobre el tema, se han dedicado a otra cosa. Es decir, típicamente han cambiado la narrativa, las narrativas para golpear, para defender los intereses económicos de un grupo cada vez más pequeño y que nunca apela a lo que realmente se está hablando. Esto ya es típico en nuestra tribu, ¿no? También le voy a decir que sí estamos sorprendidos de la reacción brutal", admite.

Finalmente, la escritora Sabina Berman consideró que, sin Alejandro González Iñárritu, Warner Bros no hubiera apostado por una película tan arriesgada como esta, y el empujón final, agregó, lo dio Tom Cruise.

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