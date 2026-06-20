Según los últimos datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la cifra global de desplazados forzosos alcanzó los 117,3 millones a mediados de 2025. De ellos, aproximadamente 42,5 millones son refugiados y 67,8 millones son desplazados internos. Cerca del 38 % son niños. Son algunas cifras que ilustran el d{ia del refugiado, una jornada instituida por la ONU que busca visibilizar la situación de millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de guerras, conflictos y persecución. Sin embargo, por primera vez en una década, el número de personas desplazadas ha disminuido, impulsado por el notable aumento de los retornos, especialmente en Siria. ACNUR atribuye esta reducción al incremento de los retornos a países de origen cuyas condiciones han mejorado relativamente.

Este año se celebra bajo el lema “Hasta que todos estén a salvo”, un mensaje que apela a la responsabilidad colectiva de los Estados en la protección de los desplazados.

En su mensaje oficial, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a fortalecer la solidaridad internacional, proteger el derecho de asilo y buscar soluciones sostenibles para los más de 117 millones de personas que actualmente se encuentran en situación de desplazamiento forzoso.

Las guerras, sin embargo, no son ya el único motor del desplazamiento. El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos se han convertido en un factor determinante, según advierte el informe “Sin salida 2: El camino a seguir” de ACNUR. Tres de cada cuatro personas desplazadas viven actualmente en países que enfrentan riesgos climáticos altos o extremos.

Aproximadamente el 68 % de los refugiados del mundo son acogidos por países de ingresos bajos y medios. Naciones Unidas subraya que la respuesta a esta crisis no puede limitarse a la ayuda humanitaria, sino que debe abordar las causas profundas de los conflictos y promover la estabilidad para facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de los desplazados.

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