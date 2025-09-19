Las autoridades palestinas detuvieron a uno de los sospechosos de un atentado antisemita en Francia en 1982, que costó la vida a seis personas, indicó este viernes la fiscalía antiterrorista francesa (Pnat).

El palestino Hicham Harb, de 70 años, objeto de una orden de detención internacional emitida hace diez años, ha sido detenido, informó este viernes la fiscalía antiterrorista francesa (Pnat).

Harb es sospechoso de haber supervisado el comando que atentó en la calle de Rosiers, situada en un barrio con gran presencia de la comunidad judía en París, precisó esa fuente.

La agencia de cooperación policial internacional Interpol informó al Pnat de la detención, indicó a AFP la fiscalía, que celebró "un avance importante" y agradeció la colaboración de las autoridades palestinas.

El anuncio de la detención se produce tres días antes que el presidente, Emmanuel Macron, anuncie el reconocimiento por Francia de un Estado palestino, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El 9 de agosto de 1982, la explosión de una granada en el restaurante Jo Goldenberg y el posterior tiroteo en la calle, perpetrado por un comando de tres a cinco hombres, mató a seis personas e hirió a 22.

El ataque, que duró tres minutos, se atribuyó a un grupo palestino disidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Fatah-Consejo Revolucionario, de Abu Nidal.

Por estos hechos, la justicia pidió en julio procesar a seis hombres, entre ellos Hicham Harb.

El presidente francés se congratuló el viernes por la “excelente cooperación con la Autoridad Palestina” tras la detención de Hicham Harb.

“Estamos trabajando juntos para lograr una rápida extradición. Ahora que algunos de los sospechosos van a ser enviados a la Corte de Justicia, se da un paso más hacia la justicia y la verdad”, se felicitó en X el presidente francés, que el lunes debe formalizar ante la ONU el reconocimiento por parte de Francia del Estado palestino.

