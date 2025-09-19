El presidente francés defendió el jueves, en una entrevista concedida a una cadena de televisión israelí, su decisión de reconocer un Estado palestino, que considera “la mejor manera de aislar a Hamás”, al tiempo que condenó una vez más enérgicamente la ofensiva en Gaza, que “destruye por completo” la “credibilidad” de Israel.

Hablando directamente a la población israelí, Emanuel Macron expresó su comprensión y sentimiento por lo vivido por los israelíes el 7 de octubre de 2023 y recalcó que Francia repudió el ataque terrorista perpetrado por Hamás y dio su apoyo a la liberación de todos los rehenes.

Al argumento que apoyar a un estado palestino es un premio a Hamás, el presidente de Francia respondió que el objetivo de Hamás nunca fue la creación de un Estado palestino junto a Israel, sino la destrucción de Israel.

“El reconocimiento de un estado palestino es la mejor manera de aislar a Hamás, es un proceso en el que buscamos el lanzamiento de una nueva serie de comportamientos y nuevos compromisos”, dijo.

El presidente francés afirmó que Israel tiene el derecho de defenderse, pero cuando comenzó a mantener una guerra permanente en Gaza, causando tantas víctimas civiles, lo que hace es destruir la imagen y la credibilidad de Israel.

Israel triunfó en la guerra en Gaza y no es necesario extenderla, por razones políticas, afirmó.

“Además, la profundización de la colonización en Cisjordania nada tiene que ver con la guerra contra Hamás. Israel debe reconocer el derecho legítimo de los palestinos a su propio Estado, ya que, sin ofrecerles una perspectiva política, los deja en manos de aquellos que ofrecen solo la violencia”, agregó Macron.

