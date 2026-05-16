Con prensa local y AFP

Se tratará de la primera visita de Estado a Francia de León XIV, quien visitó Mónaco el pasado mes de marzo. Su predecesor, el papa Francisco, visitó Francia en tres ocasiones durante sus 12 años de pontificado (Estrasburgo en 2014, Marsella en 2023 y Ajaccio en 2024), pero nunca realizó una visita de Estado de ámbito nacional.

Su sucesor quizás haya decidido que era hora de reparar lo que algunos fieles en Francia pudieron haber percibido como una pequeña ofensa. Del 25 al 28 de septiembre, León XIV será el primer papa en realizar un verdadero viaje a Francia desde la última visita de Benedicto XVI en 2008. Junto con la visita a España en junio, ésta demuestra el interés del actual sumo pontífice por los grandes países europeos de tradición católica.

"Respondiendo a la invitación del jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como a la invitación del director general de la Unesco, el Santo Padre León XIV efectuará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre, donde visitará la sede de dicha organización", explicó la Santa Sede. Según Le Monde, el papa estadounidense visitará París para celebrar allí una misa, e irá luego a Lourdes, mientras un tercer lugar estaría contemplado.

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"Un honor para nuestro país"

Este anuncio se produce tras la invitación del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), el cardenal Jean-Marc Aveline, respaldada por el presidente Emmanuel Macron durante su encuentro con León XIV en el Vaticano en abril.

Francófilo, León XIV "expresó en diversas ocasiones la gran estima que siente por nuestro país y su historia espiritual", había destacado entonces el cardenal Aveline. El pontífice, nacido en Chicago, tiene una abuela paterna de origen francés y otros vínculos con Francia por parte de su madre.

Emmanuel Macron se alegró en X de esta noticia: "Nos alegra que Su Santidad el Papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia. Esta visita, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, será un honor para nuestro país, una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos", escribió el presidente francés.

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