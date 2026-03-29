Los anfípodos se parecen a las pulgas de mar que se encuentran en las playas, bajo las algas. Excepto que los descubiertos por la investigadora británica Tammy Horton y su colega polaca Anna Jażdżewska han evolucionado durante millones de años en la oscuridad total, a 4.000 metros de profundidad.

En conjunto, estas 24 nuevas especies forman incluso una superfamilia cuya existencia se desconocía: es un poco como si supiéramos que los mamíferos carnívoros existían en la Tierra, conociéramos a los osos y a los felinos, y acabáramos de descubrir a los perros.

Pequeños crustáceos de colores vivos

Los pequeños crustáceos, que bajo el microscopio muestran colores vivos, fueron descubiertos en la zona Clarion-Clipperton. Esta vasta llanura abisal despierta codicias, ya que su fondo fangoso está cubierto de billones de nódulos polimetálicos. Del tamaño de una papa, contienen altas concentraciones de manganeso, níquel, cobre y cobalto, por lo que muchos países desean extraerlos.

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En enero, la administración Trump modificó la ley estadounidense sobre la extracción minera en los fondos marinos, lo que debería acelerar la concesión de permisos. Las consecuencias para la frágil y única biodiversidad de los fondos marinos son aún más difíciles de evaluar, ya que la gran mayoría de las especies que allí habitan siguen siendo, por el momento, desconocidas.

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