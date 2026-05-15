El 7 de mayo de 2026, la empresa alemana de traducción con IA DeepL anunció que eliminaría aproximadamente una cuarta parte de su personal para "integrar más la inteligencia artificial en su funcionamiento" y mantenerse en la carrera en esta tecnología en auge. "Estamos reduciendo la plantilla global de DeepL en aproximadamente 250 puestos", dijo su director Jarek Kutylowski, en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

Fundada en 2017 en Colonia, al oeste del país, la empresa, que hoy emplea a casi un millar de personas y compite con servicios como Google Translate o Reverso, desarrolla herramientas de traducción automática para texto, documentos y voz en tiempo real.

En la práctica, el fundador de DeepL quiere "transformar profundamente el funcionamiento" de su empresa, "integrando la IA a todos los niveles de (su) organización". La IA se hará cargo de "las tareas rutinarias", para dejar al "ser humano" lo que "solo él puede aportar: intuición, creatividad y gestión de proyectos de A a Z". De hecho, señaló que la IA ya estaba integrada internamente en gran medida, especialmente en "ingeniería de productos" y "asistencia al cliente".

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Seis millones de puestos de trabajo amenazados en los EE.UU., el 85% de ellos ocupados por mujeres

En los últimos meses, se han multiplicado los anuncios de despidos en las grandes empresas tecnológicas que están inmersas en una carrera frenética por la IA. Pero esta transformación podría tener un costo social importante. Los empleos administrativos, la secretaría, la asistencia de dirección o incluso los puestos de recepcionista figuran entre las profesiones más vulnerables frente a la automatización. Según el instituto estadounidense Brookings, unos seis millones de esos puestos de trabajo están en peligro en los EE.UU. Y el 85% de estas ocupaciones están en manos de mujeres.

“Es importante recalcar que la inteligencia artificial llega a un mercado laboral que es desigual en su base. Lo que hará es reforzar las desigualdades ya existentes y el nivel de precariedad. La inteligencia artificial no funciona en un mercado laboral neutral”, advierte Aida Ponce del Castillo, investigadora del Instituto Europeo de Sindicatos. El riesgo también está relacionado con el hecho de que los trabajadores amenazados tendrán dificultades para recuperarse porque no pueden, por ejemplo, pagar la capacitación.

La investigadora destaca también otra tendencia: "las mujeres se preguntan más sobre el uso ético de la inteligencia artificial generativa". "La Escuela de Negocios de Harvard calculó una tasa que es aproximadamente un 25% más baja que la de los hombres en promedio", añade.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que el 41 % de los empleos en los países de ingresos altos están en riesgo, frente al 11 % en los países de ingresos bajos, lo que refleja las diferencias en las estructuras profesionales y el nivel de preparación digital.

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