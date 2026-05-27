Junto con su colega Antulio Rosales, la especialista en migraciones y género estudió entre 2013 y 2021 cómo el régimen venezolano se ensañó particularmente con las mujeres. Para describir el efecto del chavismo en el cuerpo de las mujeres, los investigadores hablan de "depredación".

"Nos referimos sobre todo a cómo el Estado movió su capacidad, que normalmente hubiera sido en relación a la provisión de servicios sociales y su responsabilidad con la sociedad. En un contexto de crisis, reubicó esa capacidad en la acumulación de poder y de recursos, lo que generó una desmejora muy profunda en los servicios y las condiciones de vida de la población en general", explica la profesora del Centro de innovación global de la Universidad de Huron.

La crisis, que también se agravó con las sanciones internacionales, golpeó las necesidades básicas. El hambre, la falta de medicamentos, de electricidad y todas las privaciones expulsaron, de cierta manera, a las mujeres del mercado laboral.

En promedio, un 50% de las venezolanas que conformaban la fuerza laboral femenina tuvieron que volver a sus casas: "Pasamos de ser un país que tenía una participación laboral de las mujeres bastante alto a ser uno de los países con la participación laboral más baja. Las mujeres están usando el tiempo, entre otras cosas, para satisfacer las necesidades que el Estado no satisface. También tiene que ver con la desmejora profunda de los salarios".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La presidenta interina Delcy Rodríguez lleva ya casi seis meses en el poder alineada con la agenda de Washington y colocando como prioridad el acceso de Estados Unidos a los recursos naturales del país. ¿Qué ha cambiado con Rodríguez?

"No ha habido realmente un cambio fundamental para las condiciones de vida de las mujeres. Digamos que un cambio importante ha sido que un buen número de presos y presas políticas han sido liberadas, pero muchos se mantienen todavía presos o presas y hay personas desaparecidas", responde Llavaneras Blanco.

Es necesario señalar que lo que afecta a las mujeres tiene un impacto en toda la comunidad, "los vecinos, las vecinas, las personas mayores que a lo mejor rodean a los distintos sujetos, incluso niñas y niños que hay que atender o servicios que hay que suplir". Porque las niñas también resultan explotadas y abusadas en este contexto.

"Nos invitan a la maternidad, pero no nos garantizan que la sobreviviríamos"

Momento particularmente vulnerable es el de la maternidad. En esta década de estudio, ambos investigadores subrayan una paradoja: "Por un lado, se enaltece la maternidad como un rol fundamental de las mujeres. De hecho, hay discursos del expresidente Maduro, invitando a las mujeres a parir seis hijos o más para la nación y a la vez es un país que tiene la tasa de mortalidad materna más alta de América Latina y la segunda más alta de América Latina y el Caribe. Entonces nos invitan a la maternidad, pero no nos garantizan que la sobrevivamos."

A muchas de esas madres, les ha tocado dar a luz en otro país. La migración -por hambre, desesperación y sin pasaporte- es un capítulo doloroso que se escribe a pie, con todos los riesgos de violencia de género que conlleva. "Sobre todo, las olas migratorias que surgen a partir del 2017, cuando empiezan a migrar las personas que normalmente no se hubieran planteado migrar, personas cuyos recursos económicos eran especialmente reducidos", en este contexto de precarización y de desmoronamiento democrático.

"Una cosa va con la otra, precisa, esa crisis económica es hermana de una crisis política y el trabajo no remunerado de las mujeres y las niñas es el que ha sostenido en buena medida todo aquello que se ha venido cayendo. Pero no se termina de caer porque hay un grupo de la población dispuesto a sostener… pero eso tiene costos importantes y tiene costos, por ejemplo, en términos de la salud. Una cosa está relacionada con la otra."

Las remesas como "parche"

Si los militares y ahora Estados Unidos sostienen el régimen, las venezolanas han sostenido el país : "de alguna forma, el trabajo no remunerado de cuidados termina siendo un subsidio a un Estado autoritario".

Un Estado que depende de las remesas. Pero ver solo el factor económico es olvidar que al vaciarse de un 25% de la población, el sistema de cuidado de las personas mayores queda totalmente desequilibrado porque "las remesas son parches a un problema estructural mucho más grande" con familias venezolanas "transnacionales".

¿Cómo se escribirá la transición venezolana?

Dicho esto, es curioso que el futuro de este régimen lo escriban dos mujeres: Delcy Rodríguez y la opositora María Corina Machado, que ya está posicionada como candidata para unas hipotéticas elecciones: "Es paradójico que la primera presidenta en Venezuela haya sido no electa, sino que sea la presidenta interina; por otro lado, María Corina Machado, candidata preferida por la población, no tiene una agenda que garantice un interés en la equidad de género".

Sin olvidar la igualdad de género, la urgencia es "hacer de esta transición un momento democrático". Masaya Llavaneras Blanco forma parte de un equipo de 21 académicos y académicas especialistas en Venezuela que intenta impulsar un proceso que vaya más allá de la organización de elecciones. La transición, según los académicos, debe ser un proceso que requiere "un modelo de desarrollo específico, cambios en la política económica sustanciales y un proceso de paz y reconciliación importante".

#EscalaenParís también está en redes

Un programa coordinado por Yesica Brumec, realizado por Steven Elsly y Alexandre Cayuela.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más