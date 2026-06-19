Desde Kansas City
“Soy ecuatoriano, vivo en Monterrey, vine al Mundial acompañando al país a ver cómo nos va en el partido”, nos cuenta Diego Ceballos Aguilar.
Para seguir este sueño mundialista y cubrir todos los gastos, este señor creó un ahorro programado desde el año pasado, e invitó a su hijo.
“Creo que va a ser unos 3.500, 4.000 dólares porque nos quedamos hasta el 27. Eso es por uno, porque compramos dos tickets para dos partidos, pasajes desde Monterrey a Nueva York, después ahorita de Nueva York, acá a Kansas, regresar pasajes, más Airbnb, más comida”, detalla Diego.
La mayoría del presupuesto se va en las entradas para los partidos. Vio en Filadelfia la derrota 1-0 frente a Costa de Marfil, y espera una victoria en Kansas frente a Curazao: “Este nos salió, si no me equivoco, como 580, 550 dólares”, precisa.
Los gastos globales de esta familia podrían aumentar, ya que buscan entradas para el partido de Ecuador frente a Alemania el 25 de junio en Nueva York.
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